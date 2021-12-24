Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 227 случаев заболевания и 13 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 227 случаев коронавируса, 205 человек выздоровели, 13 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 73 624 жителя региона, 64 903 вылечились, 4173 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:51, 34 1494 -6
22 декабря, в 11:43, 26 1406 -1
21 декабря, в 21:49, 43 3182 -7
Глава Роспотребнадзора: «В Тульской области снизилась заболеваемость ковидом и внебольничными пневмониями»
21 декабря, в 17:08, 43 1739 -6
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