Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 227 случаев заболевания и 13 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 73 624 жителя региона, 64 903 вылечились, 4173 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 227 случаев коронавируса, 205 человек выздоровели, 13 скончались.