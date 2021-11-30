В Алексине «шестёрка» снесла бетонный столб, который рухнул на забор коттеджа

Фото: vk.com/aleksin_now

Во вторник, 30 ноября, в Алексине, на ул. Смирнова, возле дома № 60, произошло серьёзное ДТП.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 с калужскими номерами не справился с управлением — «Жигуль» врезался в бетонный столб. От удара он сломался и рухнул на кирпичный забор стоящего рядом коттеджа.

В результате происшествия оборвались электропровода, улица осталась без света. Ведутся восстановительные работы.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в 16.30 на ул. Смирнова неустановленный водитель, управляя ВАЗ-2106, совершил наезд на препятствие — опору ЛЭП. Сотрудники ГИБДД ищут водителя и пассажиров легковушки. По словам очевидцев, из машины вышли четверо молодых людей и скрылись в неизвестном направлении.