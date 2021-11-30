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В Алексине «шестёрка» снесла бетонный столб, который рухнул на забор коттеджа
Фото: vk.com/aleksin_now

В Алексине «шестёрка» снесла бетонный столб, который рухнул на забор коттеджа

По предварительным данным, водитель и пассажиры легковушки скрылись.

Во вторник, 30 ноября, в Алексине, на ул. Смирнова, возле дома № 60, произошло серьёзное ДТП.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 с калужскими номерами не справился с управлением — «Жигуль» врезался в бетонный столб. От удара он сломался и рухнул на кирпичный забор стоящего рядом коттеджа.

В результате происшествия оборвались электропровода, улица осталась без света. Ведутся восстановительные работы.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в 16.30 на ул. Смирнова неустановленный водитель, управляя ВАЗ-2106, совершил наезд на препятствие — опору ЛЭП. Сотрудники ГИБДД ищут водителя и пассажиров легковушки. По словам очевидцев, из машины вышли четверо молодых людей и скрылись в неизвестном направлении.

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Место
Тульская областьАлексин
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