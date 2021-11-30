В Туле прошел фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров»: фоторепортаж

Фото Зинаиды Набиевой.

Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров» в Тульской области проходит в течение 10 лет. В этом году он состоялся в новом формате.

Так, 27 ноября для всех желающих прошли мастер-классы от профессионалов: финалист проекта «Русский ниндзя-2021» Артем Анисимов раскрыл тайны паркура, о брейке рассказал победитель международных и всероссийских соревнований Олег Зимин, а воркаут представила неоднократная призерша всероссийских соревнований по спортивной гимнастике Полина Кожурова.

На следующий день, 28 ноября, в спорткомплексе «Новое поколение» прошли баттлы по указанным направлениям.

За два дня фестиваль собрал на площадках более 300 участников из 17 регионов России.

Победителями и призерами стали:

паркур до 18 лет, спидран:

Денис Семенов, Тула. Кирилл Севастьянов, Липецк. Алексей Блохин, Тула.

паркур от 18 лет, спидран:

Артем Анисимов, Нижнекамск. Владислав Стрельцов, Смоленск. Макс Дырокол, Санкт-Петербург.

брейкинг, до 2 лет опыта:

Твист, Калуга. Ярослав Шатунов, Курск. Даня Рэйн, Новомосковск.

брейкинг, до 15 лет:

Лео, Тула. Флеш, Рязань. Ван Биз, Калуга.

брейкинг, категория Про:

Челентано, Курск. Буллит, Рязань. Вампир, Тула.

воркаут, до 18 лет:

Кирилл Савин, Москва. Илья Огурецкий, Санкт-Петербург. Александр Новиков, Тула.

воркаут, от 18 лет:

Ахрор Чирмашов, Подольск. Илья Козлов, Подольск. Сергей Меркулов, Тула.

Проект реализуется на средства гранта правительства Тульской области силами ТРМОО СРС и СИ «Экспресс-Арт», которое в течение последних лет активно популяризирует уличные виды спорта среди подрастающего поколения.