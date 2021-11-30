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В Туле прошел фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров»: фоторепортаж
Фото Зинаиды Набиевой.

В Туле прошел фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров»: фоторепортаж

Участники соревновались в дисциплинах паркур, воркаут, брейкинг.

Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров» в Тульской области проходит в течение 10 лет. В этом году он состоялся в новом формате.

Так, 27 ноября для всех желающих прошли мастер-классы от профессионалов: финалист проекта «Русский ниндзя-2021» Артем Анисимов раскрыл тайны паркура, о брейке рассказал победитель международных и всероссийских соревнований Олег Зимин, а воркаут представила неоднократная призерша всероссийских соревнований по спортивной гимнастике Полина Кожурова.

На следующий день, 28 ноября, в спорткомплексе «Новое поколение» прошли баттлы по указанным направлениям.

За два дня фестиваль собрал на площадках более 300 участников из 17 регионов России.

Победителями и призерами стали:

паркур до 18 лет, спидран:

  1. Денис Семенов, Тула.
  2. Кирилл Севастьянов, Липецк.
  3. Алексей Блохин, Тула.

паркур от 18 лет, спидран:

  1. Артем Анисимов, Нижнекамск.
  2. Владислав Стрельцов, Смоленск.
  3. Макс Дырокол, Санкт-Петербург.

брейкинг, до 2 лет опыта:

  1. Твист, Калуга.
  2. Ярослав Шатунов, Курск.
  3. Даня Рэйн, Новомосковск.

брейкинг, до 15 лет:

  1. Лео, Тула.
  2. Флеш, Рязань.
  3. Ван Биз, Калуга.

брейкинг, категория Про:

  1. Челентано, Курск.
  2. Буллит, Рязань.
  3. Вампир, Тула.

воркаут, до 18 лет:

  1. Кирилл Савин, Москва.
  2. Илья Огурецкий, Санкт-Петербург.
  3. Александр Новиков, Тула.

воркаут, от 18 лет:

  1. Ахрор Чирмашов, Подольск.
  2. Илья Козлов, Подольск.
  3. Сергей Меркулов, Тула.

Проект реализуется на средства гранта правительства Тульской области силами ТРМОО СРС и СИ «Экспресс-Арт», которое в течение последних лет активно популяризирует уличные виды спорта среди подрастающего поколения.

Галерея
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 1
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 2
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 3
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 4
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 5
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 6
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 7
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 8
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 9
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 10
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 11
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 12
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 13
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 14
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 15
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 16
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 17
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 18
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 19
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 20
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 21
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 22
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 23
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 24
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 25
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 26
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 27
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 28
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 29
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 30
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 31
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 32
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 33
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 34
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 35
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 36
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 37
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 38
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 39
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 40
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 41
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 42
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 43
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 44
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 45
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 46
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 47
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 48
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 49
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 50
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 51
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 52
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 53
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 54
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 55
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 56
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 57
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 58
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 59
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 60
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 61
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 62
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 63
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 64
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 65
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 66
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 67
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 68
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 69
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 70
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 71
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 72
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 73
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 74
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 75
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 76
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 77
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 78
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 79
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 80
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 81
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 82
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 83
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 84
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 85
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 86
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», Фото: 87
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:49 +1
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