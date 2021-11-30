В Туле прошел фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров»: фоторепортаж
Участники соревновались в дисциплинах паркур, воркаут, брейкинг.
Фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров» в Тульской области проходит в течение 10 лет. В этом году он состоялся в новом формате.
Так, 27 ноября для всех желающих прошли мастер-классы от профессионалов: финалист проекта «Русский ниндзя-2021» Артем Анисимов раскрыл тайны паркура, о брейке рассказал победитель международных и всероссийских соревнований Олег Зимин, а воркаут представила неоднократная призерша всероссийских соревнований по спортивной гимнастике Полина Кожурова.
На следующий день, 28 ноября, в спорткомплексе «Новое поколение» прошли баттлы по указанным направлениям.
За два дня фестиваль собрал на площадках более 300 участников из 17 регионов России.
Победителями и призерами стали:
паркур до 18 лет, спидран:
- Денис Семенов, Тула.
- Кирилл Севастьянов, Липецк.
- Алексей Блохин, Тула.
паркур от 18 лет, спидран:
- Артем Анисимов, Нижнекамск.
- Владислав Стрельцов, Смоленск.
- Макс Дырокол, Санкт-Петербург.
брейкинг, до 2 лет опыта:
- Твист, Калуга.
- Ярослав Шатунов, Курск.
- Даня Рэйн, Новомосковск.
брейкинг, до 15 лет:
- Лео, Тула.
- Флеш, Рязань.
- Ван Биз, Калуга.
брейкинг, категория Про:
- Челентано, Курск.
- Буллит, Рязань.
- Вампир, Тула.
воркаут, до 18 лет:
- Кирилл Савин, Москва.
- Илья Огурецкий, Санкт-Петербург.
- Александр Новиков, Тула.
воркаут, от 18 лет:
- Ахрор Чирмашов, Подольск.
- Илья Козлов, Подольск.
- Сергей Меркулов, Тула.
Проект реализуется на средства гранта правительства Тульской области силами ТРМОО СРС и СИ «Экспресс-Арт», которое в течение последних лет активно популяризирует уличные виды спорта среди подрастающего поколения.