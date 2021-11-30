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Центральную Россию ждут штормовой ветер, ливни и снегопад

Центральную Россию ждут штормовой ветер, ливни и снегопад

Такую погоду в регион принес циклон Бенедикт.

30 ноября Центральную Россию ждет большой шторм. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», в регионе порывы ветра местами могут достигать 25 м/с.
 
В Туле ветер бушует уже с ночи, успокоится только к завтрашнему утру. Кроме того, сегодня ожидается экстремально низкое атмосферное давление — 715−720 мм рт. ст.
 
По прогнозам синоптиков, в Центральной России прольются сильные осадки, которые перейдут в снег.
 
Уже 1 декабря погода станет по-настоящему зимней — ожидаются морозы до -3 градусов и выпадет снег.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:29 +2
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