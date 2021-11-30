Житель Тульской области украл у друга пистолет и угрожал сожительнице застрелить её

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В Суворове 38-летний местный житель обвиняется в хищении оружия, угрозе убийством и уклонении от административного надзора.

Судом установлено, что 9 февраля 2019 года пьяный обвиняемый был в гостях у знакомого. Улучив минуту, когда хозяин квартиры вышел, мужчина похитил из шкафа для хранения оружия пистолет Иж-79-9Т, после чего скрылся. Ущерб от его действий составил 12 000 рублей.



Чуть позже обвиняемый отправился в кафе-пиццерию загородного клуба, чтобы поговорить с сожительницей, с которой он поссорился утром. Конструктивного разговора у парочки не получилось и мужчина продемонстрировал сожительнице пистолет, после чего пригрозил, что убьёт её. Женщина восприняла его угрозу реально.

Кроме этого, обвиняемый будучи лицом, освобождённым из мест лишения свободы, должен был соблюдать ряд административных ограничений. Но вопреки запретам, 13 апреля он уехал из Суворова и скрывался от правоохранителей до июля 2021 года в Санкт-Петербурге.