На ул. Академика Павлова в Туле сильный ветер повалил два столба

30 ноября в Туле сильный ветер завалил фонарный столб и электроопору. ЧП случилось на улице Академика Павлова, д. 34-а, неподалеку от детского сада «Светлячок».

Никто не пострадал, на месте работают ремонтные бригады.

Напомним, с вечера 29 ноября в нашем регионе резко ухудшилась погода. По информации МЧС, поступали и на данный момент продолжают поступать сообщения о нарушении электроснабжения и падении деревьев.

До конца суток ветер будет бушевать в Туле. Объявлено метеопредупреждение.