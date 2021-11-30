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На ул. Академика Павлова в Туле сильный ветер повалил два столба

На ул. Академика Павлова в Туле сильный ветер повалил два столба

На месте работают ремонтные бригады.

30 ноября в Туле сильный ветер завалил фонарный столб и электроопору. ЧП случилось на улице Академика Павлова, д. 34-а, неподалеку от детского сада «Светлячок».

Никто не пострадал, на месте работают ремонтные бригады.

Напомним, с вечера 29 ноября в нашем регионе резко ухудшилась погода. По информации МЧС, поступали и на данный момент продолжают поступать сообщения о нарушении электроснабжения и падении деревьев.

До конца суток ветер будет бушевать в Туле. Объявлено метеопредупреждение.

 
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На ул. Академика Павлова сильный ветер повалил два столба, Фото: 1
На ул. Академика Павлова сильный ветер повалил два столба, Фото: 2
На ул. Академика Павлова сильный ветер повалил два столба, Фото: 3
На ул. Академика Павлова сильный ветер повалил два столба, Фото: 4
На ул. Академика Павлова сильный ветер повалил два столба, Фото: 5
На ул. Академика Павлова сильный ветер повалил два столба, Фото: 6
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:26 0
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