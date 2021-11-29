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Гегам Саркисян, 9 лет назад зарезавший троих грабителей, вновь стал фигурантом уголовного дела
Фото из архива Myslo.

Гегам Саркисян, 9 лет назад зарезавший троих грабителей, вновь стал фигурантом уголовного дела

Известный на всю страну фермер из Богородицка теперь обвиняется в незаконном хранении боеприпасов.

В Богородицком районном суде 61-летний Гегам Саркисян обвиняется в «Незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

По версии следствия, утром 20 июля обвиняемый приобрел у неустановленного лица 25 патронов. Спустя пару часов боеприпасы изъяли сотрудники полиции, которые пришли к фермеру с обыском.

Первое заседание по делу состоится сегодня, 29 ноября.

Имя Гегама Саркисяна прогремело на всю Россию в апреле 2012 года, когда в дом предпринимателя ворвались четверо разбойников. Угрожая пистолетом, ножом и бейсбольной битой, Абуладзе, Рождественский, Кевлишвили и Сербин потребовали деньги и ценности.

Защищая свою семью, Гегам Саркисян ножом нанес смертельные ранения трем злоумышленникам: Рождественскому, Кевлишвили и Сербину. Нападавший Абуладзе скрылся с места преступления, однако позже был задержан.

Гегам Саркисян был признан по данному делу потерпевшим: мужчина действовал в пределах необходимой обороны.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:20 0
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