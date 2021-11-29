В Туле и области 4577 детей учатся дистанционно
Об этом стало известно в ходе оперативного совещания.
На заседании оперштаба с докладом выступила министр образования Тульской области Алевтина Шевелёва:
- В настоящее время все учебные организации продолжают работать в штатном режиме. Вместе с тем, при выявлении новой коронавирусной инфекции или при повышении порога заболеваемости вирусными инфекциями, принимаются решения об ограничениях. На сегодня приостановлена деятельность в 42 группах 31 детского сада. Это 973 воспитанника.
Кроме этого, министр отметила, что в 173 классах 86 школ образовательный процесс проходит в дистанционном режиме, а в одной школе учащиеся полностью перешли на дистанционку. Всего дистанционно занимаются 4577 детей.
- Кроме этого, во всех учреждениях продолжают исполнять предписанные санитарные нормы. Дети, как категория лиц, не подлежащих вакцинации, нуждаются в заботе о сохранении здоровья. Мы просим родителей правильно относиться к действующим ограничениям - эти меры сохранят здоровье наших детей, - отметила министр.
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