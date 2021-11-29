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В администрации Тулы произойдут кадровые изменения
Главы округов теперь будут подчиняться напрямую Дмитрию Миляеву.
В администрации города принят ряд структурных решений, которые повлекут за собой кадровые изменения. Распоряжение о переподчинении начальников территориальных округов и управления по административно-техническому надзору напрямую главе администрации, по нашей информации, уже подписано.
— Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы установить системное взаимодействие и повысить статус руководителей терокругов, — прокомментировал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. — Изменения нужны и управлению по благоустройству. Нагрузка в части реализации различных проектов ежегодно возрастает.
Потому принято решение о разделении функций: содержания городских пространств и участия в программах «Формирование современной городской среды, «Народный бюджет», «Наш город» и отдельно содержания улично-дорожной сети.
Как показала практика последних двух лет в вопросах реализации объектов социальной инфраструктуры, перезагрузки требует и управление капитального строительства.
Ряд нареканий есть к работе городской службы единого заказчика, поэтому и здесь потребуются некоторые коррективы.
В ближайшее время будет усилена работа ЕДДС».
Судя по данному заявлению Миляева, можно предположить, что заместитель главы администрации по благоустройству и работе с территориями Сергей Шестаков и начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева потеряют полномочия или уйдут.
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