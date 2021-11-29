В администрации Тулы произойдут кадровые изменения

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Главы округов теперь будут подчиняться напрямую Дмитрию Миляеву.

В администрации города принят ряд структурных решений, которые повлекут за собой кадровые изменения. Распоряжение о переподчинении начальников территориальных округов и управления по административно-техническому надзору напрямую главе администрации, по нашей информации, уже подписано.

— Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы установить системное взаимодействие и повысить статус руководителей терокругов, — прокомментировал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. — Изменения нужны и управлению по благоустройству. Нагрузка в части реализации различных проектов ежегодно возрастает.

Потому принято решение о разделении функций: содержания городских пространств и участия в программах «Формирование современной городской среды, «Народный бюджет», «Наш город» и отдельно содержания улично-дорожной сети.

Как показала практика последних двух лет в вопросах реализации объектов социальной инфраструктуры, перезагрузки требует и управление капитального строительства.

Ряд нареканий есть к работе городской службы единого заказчика, поэтому и здесь потребуются некоторые коррективы.

В ближайшее время будет усилена работа ЕДДС».