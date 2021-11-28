ДТП с мотоциклистами на Епифанском шоссе: участник рассказал подробности

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По словам мотоциклиста, он с друзьями двигался по главной дороге, а легковушка выехала с второстепенной.

В воскресенье, 28 ноября, в 12.20 на пересечении Епифанского шоссе и ул. Павлика Морозова, мужчина 1952 года рождения, управляя Chevrolet Niva, по предварительной информации, не предоставил преимущество в движении мотоциклу CR-2 под управлением мужчины 1984 года рождения. В результате ДТП мотоциклист был госпитализирован.

Напомним, мотоциклистов было несколько. Один из них поделился подробностями случившегося. Публикуем его рассказ:

«Ситуация сегодня вышла, мягко говоря, не очень. Примерно в 12.15 решили с парнями собраться на кроссовой трассе. Крайней точкой сбора был гараж товарища, находящийся в соседнем кооперативе от места происшествия, до трассы 300 метров. Выехав друг за другом из кооператива, мы начали движение по обочине, чтобы достичь первой локации. Я ехал третьим. По непонятным причинам товарищ передо мной решил проехать по асфальту, мы двигались по главной.

И тут в него с второстепенной, из дачного кооператива выезжает дед на «Шниве». Парню приходится удар на ходу прямо в ногу. Его отбрасывает передо мной, и я начинаю в доли секунд выбирать, во что влетать: в «Шниву» деда, выехавшего на асфальт, в падающий мотоцикл товарища или в сторону кустов обочины, где уже подбитый товарищ кувыркается...

Я чуть прижал тормоза, т. к. в юз их легко пустить на грязево-песочной обочине, подорвал сцеплением переднее колесо, насколько успел и перелетел через мотоцикл товарища. Благо был экипирован: шлем, мотоботы и т. п., всё взяло удар на себя, ручки-«откидушки» сцепления и переднего тормоза не дали мне сломать запястья.

Но вот моему подбитому товарищу повезло меньше: сквозь мотоботы перебило ногу, в результате открытый перелом костей области голеностопа, которые сквозь одежду торчали, нога висела плетью. Вот и покатались...

Раньше я пренебрегал экипом и потихоньку докупал его. Но сегодня я понял, что перед покупкой мота лучше закупить весь экип и только потом мот. Экип реально спасает, не жмотитесь и покупайте хороший!»