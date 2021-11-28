Фото pixabay.com
Где в Туле отключат свет 29 ноября
Тульские городские электрические сети сообщают о плановых работах.
Согласно графику работ, света не будет по следующим адресам:
9.00 — 16.00:
- Мясново: Китаевский пр., 4, 6; Ханинский пр., 4-а
- ул. Ложевая, 123
- ул. Пролетарская, 28
- ул. Степанова, 84-а к.1, 89-а
- ул. Гармонная, 26
- Хлебная пл. (Холодильник)
- Мясново: 4-й Клинской пр., 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12; 3-й Клинской пр., 5, 9
- Скуратово, 115-133, 133-а, 116-137
- ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- ул. Бардина, 5, 7, 9
- ул. Аносова, 9
- ул. Металлургов, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- ул. Чаплыгина, 10
- ул. Айвазовского, 1-23 (нечётн.), 4-24 (чётн.)
- ул. Газовая, 49, 51
- ул. Курская, 1-61 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а
9.00 — 18.00:
- ул. Болдина, 147
- ул. Н. Руднева, 28, 28-а, 30, 32