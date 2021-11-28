Где в Туле отключат свет 29 ноября

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Тульские городские электрические сети сообщают о плановых работах.

Согласно графику работ, света не будет по следующим адресам:

9.00 — 16.00:

Мясново: Китаевский пр., 4, 6; Ханинский пр., 4-а

ул. Ложевая, 123

ул. Пролетарская, 28

ул. Степанова, 84-а к.1, 89-а

ул. Гармонная, 26

Хлебная пл. (Холодильник)

Мясново: 4-й Клинской пр., 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12; 3-й Клинской пр., 5, 9

Скуратово, 115-133, 133-а, 116-137

ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 20, 22

ул. Бардина, 5, 7, 9

ул. Аносова, 9

ул. Металлургов, 23, 25, 27, 29, 31, 33

ул. Чаплыгина, 10

ул. Айвазовского, 1-23 (нечётн.), 4-24 (чётн.)

ул. Газовая, 49, 51

ул. Курская, 1-61 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а

9.00 — 18.00: