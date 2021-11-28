В Туле проходят два крупных музыкальных фестиваля

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В нихь принимают участие музыканты из разных городов России.

27 ноября в Тульской областной филармонии состоялся VI Всероссийский фестиваль дирижёров и солистов профессиональных оркестров народных инструментов «Серебряные струны».

В нем приняли участие музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Тамбова, Калуги, Смоленска, Краснодара, Мурманска и Тулы.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что фестиваль проводится с 2011 года и за это время приобрёл авторитет среди профессионального сообщества как один из значимых форумов народной музыки в стране.

Слушателям был представлен самый широкий диапазон жанров – от народной песни до изобретательных инструментальных фантазий на классические и народные темы.

Кроме того, 27 ноября в Доме Дворянского собрания в рамках IV Международного конкурса хоровых дирижёров им. И. А. Михайловского открылась конференция членов Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза.

Участники конференции обсудили вопросы формирования репертуара академических и народных коллективов и перспективы развития хорового исполнительства в регионах.