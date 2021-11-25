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Жительницу Щекино оштрафовали за публикацию свастики в соцсети
Фото: канал "Тула. Экстремизм"

Жительницу Щекино оштрафовали за публикацию свастики в соцсети

Девушка опубликовала на своей странице множество экстремистских изображений.

Щекинский районный суд привлёк к административной ответственности 23-летнюю девушку, которая опубликовала на своей странице «ВКонтакте» множество фотоизображений, содержащих символику нацистской свастики.

Как сообщает канал «Тула. Экстремизм», она признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ, ей назначен штраф.

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сегодня, в 20:45 −2
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Место
Тульская областьЩекинский район
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