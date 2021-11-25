Фото: канал "Тула. Экстремизм"
Жительницу Щекино оштрафовали за публикацию свастики в соцсети
Девушка опубликовала на своей странице множество экстремистских изображений.
Щекинский районный суд привлёк к административной ответственности 23-летнюю девушку, которая опубликовала на своей странице «ВКонтакте» множество фотоизображений, содержащих символику нацистской свастики.
Как сообщает канал «Тула. Экстремизм», она признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ, ей назначен штраф.
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