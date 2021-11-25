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Матч «Арсенал» – «Локомотив» рассудит Владимир Москалев
Фото: arsenaltula.ru

Матч «Арсенал» – «Локомотив» рассудит Владимир Москалев

Последняя в этом году домашняя игра туляков состоится 29 ноября.

Встречу 16-го тура чемпионата России в Туле будет судить 35-летний рефери ФИФА Владимир Москалев из Воронежа. В текущем сезоне РПЛ он уже судил матч «Арсенал» - «Спартак» (1:1, 9 предупреждений).

В послужном списке воронежского арбитра 100 матчей чемпионатов России в качестве судьи. В них он вынес 440 предупреждений, показал 15 вторых желтых карточек и 7 прямых красных, назначил 35 пенальти.

Помогать Владимиру Москалеву будут Егор Болховитин из Ленинградской области, петербуржец Кирилл Большаков. Резервный судья – Артем Чистяков из Азова.

В бригаду VAR вошли Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) и Николай Богач (Люберцы). Инспектор матча – сочинец Николай Левников, делегат РПЛ – Владислав Барановский (Москва).

Матч «Арсенал» – «Локомотив» Москва состоится в понедельник, 29 ноября. Начало в 19.00.

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