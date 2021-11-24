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В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека
Фото: Вадим Коновалов

В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека

Авария произошла на автодороге М-2 «Крым».

Вечером 24 ноября на автодороге М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. Примерно на 176-м километре (между Алешней и Обидимо, см. карту) столкнулись Mitsubishi Outlander и Kia Ceed.
 
 
Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, судя по повреждениям машин, ДТП было лобовым. На момент публикации новости на месте происшествия работали пять бригад медиков и два расчета МЧС. Очевидец отметил, что в месте автоаварии очень скользкая дорога.
 
«В результате ДТП четверо пострадавших госпитализированы: 13-летний мальчик и трое взрослых. 14-летний мальчик погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия и принимают скорейшие меры для ликвидации последствий ДТП», - прокомментировали в УГИБДД.
 
 
По предварительной информации, причиной аварии стал занос Mitsubishi Outlander, в результате которого он вылетел на встречную полосу.
 

«Затруднения движения нет. На месте происшествия от МЧС России работали 9 человек и 3 единицы техники. Применялся гидравлический аварийно-спасательный инструмент для отключения аккумулятора», - сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

 

 

Новость обновлена в 22.29: уточнено место ДТП, добавлены комментарии МЧС и Госавтоинспекции.

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В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 1
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 2
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 3
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 4
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 5
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 6
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 7
В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:38 0
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