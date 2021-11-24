В Тульской области в ДТП погиб ребенок и пострадали еще четыре человека

Фото: Вадим Коновалов

Вечером 24 ноября на автодороге М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. Примерно на 176-м километре (между Алешней и Обидимо, см. карту) столкнулись Mitsubishi Outlander и Kia Ceed.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, судя по повреждениям машин, ДТП было лобовым. На момент публикации новости на месте происшествия работали пять бригад медиков и два расчета МЧС. Очевидец отметил, что в месте автоаварии очень скользкая дорога.

«В результате ДТП четверо пострадавших госпитализированы: 13-летний мальчик и трое взрослых. 14-летний мальчик погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники тульской Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия и принимают скорейшие меры для ликвидации последствий ДТП», - прокомментировали в УГИБДД.

По предварительной информации, причиной аварии стал занос Mitsubishi Outlander, в результате которого он вылетел на встречную полосу.

«Затруднения движения нет. На месте происшествия от МЧС России работали 9 человек и 3 единицы техники. Применялся гидравлический аварийно-спасательный инструмент для отключения аккумулятора», - сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Новость обновлена в 22.29: уточнено место ДТП, добавлены комментарии МЧС и Госавтоинспекции.