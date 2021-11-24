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Где в Туле не будет света 25 ноября
Изображение jplenio с сайта Pixabay

Где в Туле не будет света 25 ноября

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Демьянова, 6,
  • ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
  • пер. Перекопский, 81,
  • ул. М. Смирнова, 92,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10, 10-а, 7-а,
  • ул. Кутузова, 36, 38, 183-209 (нечётн.), 150,
  • ул. Разливочная, 1-13,
  • ул. Бункерная, 7,
  • Епифанское шоссе, 2,
  • ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
  • ул. Бардина, 5, 7, 9,
  • ул. Аносова, 9,
  • ул. Металлургов, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
  • ул. Чаплыгина, 10,
  • ул. Ленина, 1-11,
  • ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),
  • пер. 1-й Красный,
  • пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,
  • ул. Смидович, 1,
  • ул. Дементьева, 14, 16,
  • п. Северный: ул. Лазо, 1,
  • ул. Центральная, 3-40,
  • д. Зимаровка,
  • п. Михалково: ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • ул. Карбышева, 27-39 (нечётн.),
  • ул. Белоусова, 54-60 (чётн.),
  • пр-д Школьный, 1-64 (чётн.),
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 10, 11, 12,
  • ул. М. Горького, 6, 8.
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