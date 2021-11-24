До конца года в Тульской области сдадут в эксплуатацию три новых детских сада

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В нём приняли участие представители министерства строительства региона, отраслевых ведомств и контролирующих органов. В зоне внимания штаба в течение года находилось строительство порядка 30 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальной сферы. Такое масштабное строительство стало возможным благодаря привлечению бюджетных и внебюджетных средств главой региона Алексеем Дюминым.

В этом году введены в эксплуатацию детские сады в Ефремове, поселке Ревякино Ясногорского района, на Красноармейском проспекте в Туле, а также школа и детский сад в ЖК «Времена года» в микрорайоне Левобережный. Сдан в эксплуатацию один из домов ЖК «1-й Юго-Восточный».

До конца года будут сданы еще три детских сада: в Алексине, Крапивне Щекинского района и в мкр. Северная Мыза в Туле. В связи с подорожанием материалов подрядчики предоставили новые графики строительства детских садов в Новомосковске и в микрорайоне «1-й Юго-Восточный» в Туле, а также школы в Донском.

По нацпроекту «Здравоохранение» готовится к сдаче перинатальный центр – там заканчивается монтаж технического оборудования и установка мебели. На штабе рассмотрели строительство областного онкоцентра и Красивского дома для пожилых «Забота». Подрядчики ликвидировали отставание. Работы ведутся по графику. До конца года планируется подвести итоги аукциона по выбору подрядной организации для второго этапа реконструкции велотрека.

Валерий Шерин отметил, что штаб по строительству социальных объектов продолжит свою работу. Он призвал членов штаба сохранять темпы строительства и оперативно реагировать на трудности, так как эти объекты важны для жителей региона.