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Массовая драка и смерть на лодочной станции под Тулой: убийцу фитнес-тренера на 9 лет отправили в колонию строгого режима

Массовая драка и смерть на лодочной станции под Тулой: убийцу фитнес-тренера на 9 лет отправили в колонию строгого режима

Также осужденный выплатит 950 тыс. рублей в качестве моральной и материальной компенсации.

Щёкинский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю Советска Тимуру Г. Он обвинялся в убийстве 26-летнего фитнес-тренера.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить 950 тыс. рублей в качестве моральной и материальной компенсации.

Отметим, что прокуратура просила для подсудимого 9,5 лет колонии строгого режима.

Напомним, в ночь на 20 июня 2021 года на лодочной станции в Советске Щекинского района произошла массовая драка с участием 30 человек. В ходе конфликта был убит мужчина.

Подробнее об этом убийстве читайте в нашей статье по ссылке.

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