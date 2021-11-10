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Тульские волейболистки стали серебряными призерами первенства ЦФО

Тульские волейболистки стали серебряными призерами первенства ЦФО

В финале наши спортсменки проиграли команде из Московской области.

С 1 по 8 ноября в Обнинске Калужской области прошло первенство ЦФО по волейболу среди девушек 2007−2008 годов рождения.

За победу сражались 8 команд из Московской, Тульской, Калужской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Липецкой и Ивановской областей.

Наш регион представила команда МБУ СШОР «Игровые виды спорта» под руководством тренера Вячеслава Заикина.

В полуфинале тульские волейболистки одержали победу над калужанками. В заключительной игре с командой Московской области тулячки проиграли со счетом 0:3.

По итогу тульские волейболистки стали серебряными призерами первенства ЦФО. Бронзу завоевали спортсменки из Калужской области.

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