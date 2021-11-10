Тульские волейболистки стали серебряными призерами первенства ЦФО
В финале наши спортсменки проиграли команде из Московской области.
С 1 по 8 ноября в Обнинске Калужской области прошло первенство ЦФО по волейболу среди девушек 2007−2008 годов рождения.
За победу сражались 8 команд из Московской, Тульской, Калужской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Липецкой и Ивановской областей.
Наш регион представила команда МБУ СШОР «Игровые виды спорта» под руководством тренера Вячеслава Заикина.
В полуфинале тульские волейболистки одержали победу над калужанками. В заключительной игре с командой Московской области тулячки проиграли со счетом 0:3.
По итогу тульские волейболистки стали серебряными призерами первенства ЦФО. Бронзу завоевали спортсменки из Калужской области.
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