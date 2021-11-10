С 1 по 8 ноября в Обнинске Калужской области прошло первенство ЦФО по волейболу среди девушек 2007−2008 годов рождения.



За победу сражались 8 команд из Московской, Тульской, Калужской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Липецкой и Ивановской областей.



Наш регион представила команда МБУ СШОР «Игровые виды спорта» под руководством тренера Вячеслава Заикина.



В полуфинале тульские волейболистки одержали победу над калужанками. В заключительной игре с командой Московской области тулячки проиграли со счетом 0:3.



По итогу тульские волейболистки стали серебряными призерами первенства ЦФО. Бронзу завоевали спортсменки из Калужской области.