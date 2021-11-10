Игорь Крюков поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с праздником

Игорь Крюков, председатель общественного совета

УМВД по Тульской области:

- Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел РФ!

От лица общественного совета УМВД ТО и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

День сотрудника органов внутренних дел давно стал, без всякого преувеличения, всенародным, потому что охрана общественного порядка и безопасности в стране – наше общее дело. А добиться этой цели мы можем, только когда мы вместе.

Более трехсот лет российская полиция стоит на страже законов и интересов граждан. В ее историю вписано немало героических страниц. Во все времена тульская полиция выполняла свой долг с честью и достоинством. Никто, кроме вас, не знает, насколько нелегки бывают ваши трудовые будни. Высокий профессионализм и верность долгу проявляют сотрудники полиции Тульского региона при выполнении специальных заданий в горячих точках. Навечно останутся в наших сердцах имена туляков, погибших при исполнении служебных обязанностей, – они настоящие герои нашего времени.

Работников правопорядка всегда отличали бескомпромиссность, честность, готовность отдать самое дорогое во имя спокойствия людей и Родины. И сегодня вы продолжаете стоять на защите покоя и безопасности граждан, помогаете в трудную минуту, забывая про выходные и праздники. В любое время дня и ночи вы спешите на помощь людям, подчас рискуя собственной жизнью.

Хочу сказать спасибо вам за этот нелегкий труд, поздравить с праздником и отдать дань уважения мужеству, стойкости и профессионализму ветеранов и всех тех, кто в наши дни достойно продолжает замечательные традиции ведомства.

Желаю продвижения по карьерной лест­нице. Пусть плечо ваших товарищей будет для вас надежным тылом. Пусть ваша служба будет легкой и безопасной. Благополучия, достатка и хорошего настроения, крепкого здоровья, терпения, мужества, а дома пусть всегда ждут близкие. Счастья и процветания вам и вашим семьям.



