Стрельба на вокзале в Туле: опубликовано видео ареста неадекватного пассажира
Мужчина ранил полицейского и бойца СОБР.
44-летний житель Ставрополья, который вел себя неадекватно в поезде и стрелял в сотрудников правоохранительных органов из травматического оружия, заключен по стражу. Мужчине вменяют два преступления по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело расследует Западное межрегиональное следственное управление
на транспорте СК России.
Напомним, преступление было совершено 6 ноября этого года. Примерно в 1. 30 ночи в линейный отдел МВД России на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования «Москва — Адлер». Он сообщил, что требуется наряд полиции, так как один из пассажиров ведет себя неадекватно.
К моменту приезда полицейских злоумышленник закрылся в купе. Когда полицейские пытались убедить его открыть дверь, он выстрелил из травматического пистолета и ранил одного из стражей порядка в руку. Также во время задержания он выстрелил в сотрудника СОБР регионального Управления Росгвардии.
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