Стрельба на вокзале в Туле: опубликовано видео ареста неадекватного пассажира

44-летний житель Ставрополья, который вел себя неадекватно в поезде и стрелял в сотрудников правоохранительных органов из травматического оружия, заключен по стражу. Мужчине вменяют два преступления по ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Уголовное дело расследует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России .

Напомним , преступление было совершено 6 ноября этого года. Примерно в 1. 30 ночи в линейный отдел МВД России на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования «Москва — Адлер». Он сообщил, что требуется наряд полиции, так как один из пассажиров ведет себя неадекватно.