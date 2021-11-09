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В Туле покажут спектакль «Забор» с Федором Добронравовым

В Туле покажут спектакль «Забор» с Федором Добронравовым

14 ноября в Городском концертном зале театр А.П.Чехова покажет спектакль «Забор». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Это история, которая, возможно, позволит кому-то одуматься. Вспомнить, что истинные чувства стоят того, чтобы выбраться из-за своего твердокаменного забора. О том, как сложно бывает найти любовь, и как легко ее потерять, ведь одного небрежно брошенного слова иногда достаточно, чтобы разрушить жизнь.

Мы выстраиваем заборы из непонимания, иронии и язвительности, из эпатажа и грубости. Заборы, за которыми прячем свое одиночество и страх, тоску и беспомощность. И, казалось бы, чего проще — надо просто сказать два главных слова: «Прости» и «Люблю». Но именно эти слова так трудно бывает произнести…

 
В ролях:
Гарри — Фёдор Добронравов.
Джин — Инга Оболдина.
Дрю — Иван Добронравов, Александр Усов.
 
Продолжительность: 1 час 50 минут (без антракта).
Спектакль «Забор» — это такой маленький волшебный ключик, чтобы открыть коробку с самыми лучшими чувствами, которая уже немного поржавела.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:25 0
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