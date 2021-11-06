Вооруженный злоумышленник, стрелявший в полицейского на вокзале, задержан
Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Тульской области задержали вооружённого злоумышленника, следовавшего в поезде Москва - Адлер.
Напомним, пассажир поезда нарушал общественный порядок, чем представлял угрозу для окружающих. На законные требования сотрудников правоохранительных органов мужчина не реагировал. При задержании злоумышленник выстрелил из травматического оружия в сторону росгвардейцев. Задержанный передан сотрудникам полиции.
При задержании злоумышленника пассажиры вагона эвакуированы, никто из них не пострадал.
Сотруднику Росгвардии, получившему в ходе задержания ранение левой руки, оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По факту применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии, Следственным комитетом по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.
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