Стрельба на Московском вокзале в Туле: ранен полицейский

В Туле сотрудниками транспортной полиции и Росгвардии пресечено противоправное поведение пассажира поезда «Москва — Адлер».

6 ноября примерно в 1 час 30 минут в линейный отдел МВД России на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования «Москва — Адлер», что один из пассажиров ведёт себя неадекватно и требуется наряд полиции.

К моменту прибытия на место происшествия сотрудников транспортной полиции мужчина — житель Ставрополя 1977 года рождения — закрылся в купе. Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он выстрелили из неустановленного оружия и ранил одного из сотрудников в руку. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Также он выстрелил в прибывшего на место происшествия одного из сотрудников СОБРа управления Росгвардии.

Вагон был оцеплен сотрудниками полиции, других пассажиров поезда эвакуировали на безопасное расстояние.

Мужчина отказался добровольно покинуть купе, был задержан совместно с сотрудниками Росгвардии и доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства .

В результате происшествия пассажиры не пострадали.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).