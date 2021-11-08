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Девять тульских спортсменов стали мастерами спорта
Звания присвоены приказом министерства спорта Российской Федерации.
Почетные звания «Мастер спорта России» получили девять спортсменов в различных дисциплинах:
Владимир Бикулич, Даниил Пчелкин, Дмитрий Туголуков (айкидо); Анна Мишина (велосипедный спорт); Виктор Аникеев (городошный спорт); Кирилл Дзюба (дзюдо); Алина Гиясова (кикбоксинг); Елена Алленова (самбо) и Надежда Коржова (спортивная гимнастика).
Звания присвоены приказом Министерства спорта Российской Федерации.
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