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Девять тульских спортсменов стали мастерами спорта
Изображение Pexels с сайта Pixabay

Девять тульских спортсменов стали мастерами спорта

Звания присвоены приказом министерства спорта Российской Федерации.

Почетные звания «Мастер спорта России» получили девять спортсменов в различных дисциплинах: 
 
Владимир Бикулич, Даниил Пчелкин, Дмитрий Туголуков (айкидо); Анна Мишина (велосипедный спорт); Виктор Аникеев (городошный спорт); Кирилл Дзюба (дзюдо); Алина Гиясова (кикбоксинг); Елена Алленова (самбо) и Надежда Коржова (спортивная гимнастика). 
 
Звания присвоены приказом Министерства спорта Российской Федерации.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:04 +2
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