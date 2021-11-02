В Новомосковске мотоциклист влетел в легковушку

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ДТП произошло рядом с пешеходным переходом.

«Водитель мотоцикла Yamaha совершил попутное столкновение с автомобилем Lada Vesta. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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