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В Новомосковске мотоциклист влетел в легковушку
Фото: instagram.com/4p.tula/.

В Новомосковске мотоциклист влетел в легковушку

ДТП произошло рядом с пешеходным переходом.

Днем 1 октября на ул. Мира в Новомосковске произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На снимке видно, что мотоцикл врезался в заднюю часть легкового автомобиля и что авария случилась перед пешеходным переходом.
 
«Водитель мотоцикла Yamaha совершил попутное столкновение с автомобилем Lada Vesta. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:01 0
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