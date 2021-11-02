Фото: instagram.com/4p.tula/.
В Новомосковске мотоциклист влетел в легковушку
ДТП произошло рядом с пешеходным переходом.
Днем 1 октября на ул. Мира в Новомосковске произошло ДТП. Фото с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На снимке видно, что мотоцикл врезался в заднюю часть легкового автомобиля и что авария случилась перед пешеходным переходом.
«Водитель мотоцикла Yamaha совершил попутное столкновение с автомобилем Lada Vesta. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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