В Богородицке мужчина поссорился со сватом и ударил его ножом

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За это он лишится свободы.

В Богородицке местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 4 августа 60-летний пьяный обвиняемый находился в сквере «Нескучный сад», где поссорился с отцом своего зятя и ударил 55-летнего мужчину ножом в живот.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.