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В Богородицке мужчина поссорился со сватом и ударил его ножом
Фото: архив Myslo.

В Богородицке мужчина поссорился со сватом и ударил его ножом

За это он лишится свободы.

В Богородицке местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 4 августа 60-летний пьяный обвиняемый находился в сквере «Нескучный сад», где поссорился с отцом своего зятя и ударил 55-летнего мужчину ножом в живот. 
 
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. 
 
 
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