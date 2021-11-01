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В Богородицке мужчина поссорился со сватом и ударил его ножом
За это он лишится свободы.
В Богородицке местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что 4 августа 60-летний пьяный обвиняемый находился в сквере «Нескучный сад», где поссорился с отцом своего зятя и ударил 55-летнего мужчину ножом в живот.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
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