За неделю в Тульской области от коронавируса умерли 125 человек
Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения – 3476 человек.
По данным регионального оперативного штаба, с 26 октября по 1 ноября 1562 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 52 182 человека.
За минувшую неделю зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 60 346 случаев заболевания.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 125 пациентов в возрасте от 37 до 98 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения – 3476 человек.
сегодня, в 16:38, 0 0 0
сегодня, в 16:22, 9 981 1
сегодня, в 13:55, 43 1207 -5
сегодня, в 11:45, 25 2778 -5
Другие статьи по темам