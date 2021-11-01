За неделю в Тульской области от коронавируса умерли 125 человек

Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения – 3476 человек.

По данным регионального оперативного штаба, с 26 октября по 1 ноября 1562 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 52 182 человека.

За минувшую неделю зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 60 346 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 125 пациентов в возрасте от 37 до 98 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения – 3476 человек.