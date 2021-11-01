На набережной Дрейера двое скинули мусор из грузовика в кусты и уехали: видео

Кадр из видео.

Наш читатель прислал в редакцию Myslo видео, на котором запечатлено, как двое мужчин выбросили в кусты из грузовика мусор, среди которого старый диван, и уехали. Инцидент произошел на набережной Дрейера, недалеко от пересечения с улицей Ствольной.

— Заснял 30 октября в 10.50. Здесь постоянно сбрасывают мусор! — возмущается читатель.