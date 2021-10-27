В Туле любитель тонировки отказался снимать пленку со стекол и был арестован на трое суток
В областной столице прошел профилактический рейд ГИБДД с участием семи экипажей ДПС.
Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области вместе с представителями прокуратуры выявляют любителей чрезмерной тонировки. За последние две недели пресечено 1421 административное правонарушение.
Накануне, 27 октября, в рейд вышли семь экипажей отдельного спецвзвода ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области. За сутки было пресечено 53 административных правонарушения, 44 из которых связаны с тонировкой.
20 водителей получили требования о прекращении противоправных действий и снятии тонирующей плёнки, один автолюбитель за невыполнение законного требования сотрудника полиции отправился на трое суток в изолятор временного содержания.
Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает: в темное время суток и при плохих погодных условиях тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость и могут стать причиной ДТП.