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В Туле любитель тонировки отказался снимать пленку со стекол и был арестован на трое суток
Фото: Тульская Госавтоинспекция.

В Туле любитель тонировки отказался снимать пленку со стекол и был арестован на трое суток

В областной столице прошел профилактический рейд ГИБДД с участием семи экипажей ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области вместе с представителями прокуратуры выявляют любителей чрезмерной тонировки. За последние две недели пресечено 1421 административное правонарушение.

Накануне, 27 октября, в рейд вышли семь экипажей отдельного спецвзвода ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области. За сутки было пресечено 53 административных правонарушения, 44 из которых связаны с тонировкой.

20 водителей получили требования о прекращении противоправных действий и снятии тонирующей плёнки, один автолюбитель за невыполнение законного требования сотрудника полиции отправился на трое суток в изолятор временного содержания.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает: в темное время суток и при плохих погодных условиях тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость и могут стать причиной ДТП.

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