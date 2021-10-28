В Тульской области увеличено число единиц общественного транспорта
Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.
Ранее по поручению губернатора Алексея Дюмина был проработан вопрос возможности вывода на маршруты дополнительного транспорта в часы пик.
С 24 октября введены дополнительные рейсы по 16 межмуниципальным льготным и коммерческим маршрутам. Теперь проще и комфортнее уехать в Алексин, Арсеньево, Белев, Богородицк, Дубну, Кимовск, Киреевск, Куркино, Липки, Новомосковск, Суворов, Щекино и Узловую. В общей сложности добавлено более 40 рейсов.
В областном центре увеличено число автобусов на наиболее востребованных городских муниципальных маршрутах. Было добавлено 13 единиц транспорта по льготным и 20 — по коммерческим маршрутам.
Дополнительно с 1 ноября будет повышен класс транспортных средств с малого до среднего по 9 межмуниципальным коммерческим маршрутам, а с 1 января — по 21 межмуниципальному льготному маршруту.
Также Родион Дудник напомнил, что на всех маршрутах регулярно проводится мониторинг соблюдения масочного режима и своевременной обработки транспортных средств. В случае нарушений информация отправляется в Роспотребнадзор.