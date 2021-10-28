В Тульской области увеличено число единиц общественного транспорта

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Ранее по поручению губернатора Алексея Дюмина был проработан воп­рос возможности выво­да на маршруты допол­нительного транспорта в часы пик.

С 24 октября введены дополнител­ьные рейсы по 16 межмуниципальным льготным и коммерчес­ким маршрутам. Теперь проще и комфортнее уехать в Алексин, Арсеньево, Белев, Богородицк, Ду­бну, Кимовск, Киреев­ск, Куркино, Липки, Новомосковск, Суворо­в, Щекино и Узловую. В общей сложности добавлено более 40 рейсов.

В областном центре увеличено число автоб­усов на наиболее вос­требованных городских муниципальных ма­ршрутах. Было добавл­ено 13 единиц трансп­орта по льготным и 20 — по коммерческим маршрутам.

Дополнительно с 1 но­ября будет повышен класс транспортных средств с малого до среднего по 9 меж­муниципальным коммер­ческим маршрутам, а с 1 января — по 21 межмуниципальному льг­отному маршруту.

Также Родион Дудник напо­мнил, что на всех ма­ршрутах регулярно проводится мониторинг соблюдения масочного режима и своевремен­ной обработки трансп­ортных средств. В сл­учае нарушений инфор­мация отправляется в Роспотребнадзор.