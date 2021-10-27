новости
новости
Регистрация
Тульские гимнастки завоевали 19 медалей на соревнованиях в Белгороде

Тульские гимнастки завоевали 19 медалей на соревнованиях в Белгороде

Поздравляем девчонок!

В Белгороде прошло первенство области, в котором приняли участие более 300 спортсменов из разных городов России. Тульские гимнастки отлично выступили и показали хорошие результаты.
 
По программе первого взрослого разряда абсолютной победительницей в многоборье стала София Задонская. Также она завоевала золото в упражнении на бревне, заняла второе место в опорном прыжке, стала третьей в вольных упражнениях.
 
Виктория Алифанова добыла бронзу в упражнениях на бревне.
 
Маргарита Зейналова — абсолютная победительница по программе третьего взрослого разряда. Также у нее второе место в вольных упражнениях и в опорном прыжке.
 
Полина Амелина по программе первого юношеского разряда завоевала серебро в многоборье.
 
Полина Полсычева по программе третьего разряда заняла второе место в многоборье, Милана Зайцева стала третьей в упражнениях на брусьях.
 
 
По программе первого юношеского разряда Стеша Макарчева завоевала бронзу в многоборье, серебро — в вольных упражнениях и на брусьях.
 
Диана Павлова по программе первого юношеского разряда стала лучшей в многоборье и в упражнениях на брусьях, второй — в упражнениях на бревне и третьей — в вольных упражнениях.
 
Татьяна Королева завоевала золото в упражнениях на бревне.
 
Гимнасток подготовили тренеры Зинаида Роля (9 медалей), Елена Гайдерова (5 медалей) и Ольга Петрук (5 медалей).
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:37 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спортивная гимнастикасоревнования
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают выбрать лучший гастрономический бренд региона
Туляков приглашают выбрать лучший гастрономический бренд региона
В Туле любитель тонировки отказался снимать пленку со стекол и был арестован на трое суток
В Туле любитель тонировки отказался снимать пленку со стекол и был арестован на трое суток
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.