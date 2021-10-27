Тульские гимнастки завоевали 19 медалей на соревнованиях в Белгороде

В Белгороде прошло первенство области, в котором приняли участие более 300 спортсменов из разных городов России. Тульские гимнастки отлично выступили и показали хорошие результаты.

По программе первого взрослого разряда абсолютной победительницей в многоборье стала София Задонская. Также она завоевала золото в упражнении на бревне, заняла второе место в опорном прыжке, стала третьей в вольных упражнениях.

Виктория Алифанова добыла бронзу в упражнениях на бревне.

Маргарита Зейналова — абсолютная победительница по программе третьего взрослого разряда. Также у нее второе место в вольных упражнениях и в опорном прыжке.

Полина Амелина по программе первого юношеского разряда завоевала серебро в многоборье.

Полина Полсычева по программе третьего разряда заняла второе место в многоборье, Милана Зайцева стала третьей в упражнениях на брусьях.

По программе первого юношеского разряда Стеша Макарчева завоевала бронзу в многоборье, серебро — в вольных упражнениях и на брусьях.

Диана Павлова по программе первого юношеского разряда стала лучшей в многоборье и в упражнениях на брусьях, второй — в упражнениях на бревне и третьей — в вольных упражнениях.

Татьяна Королева завоевала золото в упражнениях на бревне.

Гимнасток подготовили тренеры Зинаида Роля (9 медалей), Елена Гайдерова (5 медалей) и Ольга Петрук (5 медалей).