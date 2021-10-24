ДТП с внедорожником в Новомосковске: очевидцев просят поделиться информацией с полицией

По данному ДТП, сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Новомосковску возбуждено административное расследование по факту установления личности, причастной к данному происшествию.



Кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, просьба связаться с дежурной частью ОГИБДД ОМВД России по городу Новомосковску по номеру телефона 8 (48762) 6-22-73.

Напомним, ДТП произошло примерно в пять утра 24 октября. Водитель внедорожника снес ограждение и врезался в магазин «Озон». Затем автомобиль бросили в ста метрах от места ДТП.

По нашей информации предполагается, что за рулем мог находиться собственник авто. Сотрудникам ГИБДД обнаружить мужчину по адресу его проживания не удалось, по телефону он не доступен. Сейчас полицейские занимаются его поиском.