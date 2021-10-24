новости
новости
Регистрация
Платные парковки в Туле в нерабочие дни будут бесплатными
Фото из архива Myslo.

Платные парковки в Туле в нерабочие дни будут бесплатными

С период с 30 октября по 7 ноября брать плату с автомобилистов за парковку в платных зонах не будут.

Об этом пишут «Тульские новости», информация получена в управлении по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.

Напомним, что Президент России подписал Указ о нерабочих днях в октябре - ноябре. С 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни объявлены с сохранением за работниками заработной платы.

Из-за осложнения эпидобстановки в Тульской области предлагается ввести новые коронавирусные ограничения. Губернатор поручил подготовить Указ.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:48 −6
Другие статьи по темам
Событие
ПарковкиТулаплатные парковки
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Волейбольная «Тулица» обыграла клуб «Спарта» в полуфинале Кубка России
Волейбольная «Тулица» обыграла клуб «Спарта» в полуфинале Кубка России
ДТП с внедорожником в Новомосковске: очевидцев просят поделиться информацией с полицией
ДТП с внедорожником в Новомосковске: очевидцев просят поделиться информацией с полицией
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.