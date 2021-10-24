Фото из архива Myslo.
Платные парковки в Туле в нерабочие дни будут бесплатными
С период с 30 октября по 7 ноября брать плату с автомобилистов за парковку в платных зонах не будут.
Об этом пишут «Тульские новости», информация получена в управлении по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.
Напомним, что Президент России подписал Указ о нерабочих днях в октябре - ноябре. С 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни объявлены с сохранением за работниками заработной платы.
Из-за осложнения эпидобстановки в Тульской области предлагается ввести новые коронавирусные ограничения. Губернатор поручил подготовить Указ.
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