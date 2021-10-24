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В Новомосковске внедорожник протаранил ограждение и врезался в магазин
Фото ЧП Новомосковск.

В Новомосковске внедорожник протаранил ограждение и врезался в магазин

ДТП произошло примерно в пять утра 24 октября.

Водитель внедорожника снес ограждениеи врезался в магазин «Озон». Затем автомобиль бросили в ста метрах от места ДТП.

К счастью, обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося выясняются. 

По нашей информации предполагается, что за рулем мог находиться собственник авто. Сотрудникам ГИБДД обнаружить мужчину по адресу его проживания не удалось, по телефону он не доступен. Сейчас полицейские занимаются его поиском.

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