Баянист-виртуоз Игорь Букаев выступил в Туле вместе с Губернаторским духовым оркестром

23 октября в Тульской областной филармонии состоялся концерт Губернаторского духового оркестра. Солировал лауреат международных конкурсов Игорь Букаев.

Игорь Букаев широко известен как баянист-виртуоз, но на тульскую сцену вышел с кнопочным аккордеоном, продемонстрировав выразительные возможности этого инструмента, обладающего классическим, вибрирующим аккордеонным тембром и баянной техникой.

Аккордеон, тем более если на нём играет такой музыкант, как Игорь Букаев, органично существует в самых разных стилях и жанрах. И Губернаторский духовой оркестр (художественный руководитель – заслуженный артист России Полислав Балин, дирижёр – Владимир Леер) в этом смысле для аккордеона – отличный сценический партнёр.

На концерте звучали популярные мелодии 70-х годов, попурри на темы русских композиторов, латино и кантри, босса-нова и французский шансон, мелодии Beatles и джаз. Оригинальные, эффектные аранжировки, атмосфера праздника, свобода, романтика, драйв.

В финале программы Игорь Букаев поблагодарил Губернаторский духовой оркестр, дирижёра Владимира Леера и обратился к публике:

– Для того, чтобы получился концерт, нужны хорошие музыканты на сцене и хорошие зрители в зале. Сегодня всё сошлось!

Художественный руководитель оркестра, заслуженный артист РФ Полислав Балин рассказал Myslo, что благодаря Владимиру Лееру оркестр значительно преобразился.

– Владимир Леер – блестящий дирижер. Он не боится экспериментов и стремится развиваться. Он обновил состав музыкантов и теперь при Губернаторском оркестре есть джазовый коллектив, который имеет свою программу и направление. Благодаря этому сегодня на наши выступления приходят люди самых разных возрастов. Приятно, что наше творчество интересно не только старшему поколению, – рассказал Полислав Балин.

Значительный вклад в развитие оркестра привнес губернатор Алексей Дюмин. Благодаря его поддержке в прошлом году музыканты получили четыре новых инструмента, в том числе баритон немецкого производства и альт-саксофон.

– Глава региона как-то побывал на одной из наших репетиций, пообщался с музыкантами, внимательно отнёсся к нуждам оркестра и пообещал помогать. На протяжении пяти лет чувствуем эту поддержку, - сказал Полислав Балин. - В сложное время пандемии глава региона оказал материальную помощь музыкантам, а также приобрёл новые инструменты. Недавно благодаря его поддержке наш коллектив смог выехать на гастроли за рубеж и выступил на Кипре. Это был первый раз, когда наш коллектив давал концерт за границей. Это очень вдохновляет, поэтому от лица всего коллектива хочу сказать спасибо губернатору.

Кроме концертной деятельности Губернаторский духовой оркестр с 2017 года ежегодно проводит Всероссийский фестиваль духового искусства «Фанфары Тульского кремля».

Говоря о планах оркестра, Полислав Балин отметил, что после окончания пандемии творческий коллектив намерен в летний сезон давать регулярные концерты в Платоновском парке и радовать жителей и гостей Тульской области музыкой, которая придется по душе слушателям всех возрастов.