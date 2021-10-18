Жители Тулы получили продовольственные наборы от «Пятёрочки»

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В наборы вошло самое необходимое продовольствие. Помощь получили семьи из разных регионов России, в том числе и из Тулы.

Ко Всемирному дню продовольствия торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», собрала продуктовые наборы для нуждающихся.

В каждый набор вошло 4 кг продуктов: растительное масло, крупы, овощные консервы, чай, сахар, печенье, орехи и сладости. Общий вес продовольственной помощи для жителей из разных городов России составил около 12 тонн.

Наборы отправились в более чем 2300 нуждающихся семей в 31 населенном пункте: Тула, Нижний Новгород, Кострома, Владимир, Новосибирск, Омск, Красноярск, Пенза, Ростов-на-Дону, Астрахань, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Рязань, Орел, Сочи, Краснодар, Новороссийск, Калининград, Тверь, Великий Новгород, Ульяновск, Самара, Ижевск, Оренбург, Курган, Челябинск и Московская область (Павловский Посад, Реутов, Лосино-Петровский, село Ям городского округа Домодедово). Доставку осуществили волонтеры Фонда «Русь».

– Мы стараемся развивать как можно больше социальных инициатив, направленных на помощь незащищенным слоям населения, потому что забота о сообществе – одна из основных наших ценностей. В этот раз мы реализовали самую масштабную отправку продовольствия в размере 3000 продуктовых наборов. И благодаря сотрудничеству с Фондом «Русь» нам удалось оказать адресную помощь малоимущим семьям с детьми в разных городах России, – комментирует Екатерина Демешко, руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка».