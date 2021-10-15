Госномера в розыске, в салоне наркотики: в Тульской области гаишники задержали неадекватного водителя

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Киреевске экипаж ДПС обратил внимание на ВАЗ-2113, который двигался по странной траектории. Полицейские приняли решение остановить авто для проверки. Находившийся за рулем мужчина вел себя нервно.

– В ходе проверки по базам данных ГИБДД сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что государственные регистрационные знаки, установленные на транспортном средстве, находятся в розыске, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские заметили у водителя признаки наркотического опьянения. При проведении досмотра транспортного средства был обнаружен сверток с растительной массой зеленого цвета, похожей на наркотик.

32-летний водитель от законного предложения пройти медицинское освидетельствование отказался. В полиции выясняют детали и обстоятельства случившегося.