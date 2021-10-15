Экс-владельца новомосковского ТЦ «Первый» осудили за мошенничество

В Туле 56-летний бывший владелец новомосковского торгового центра «Первый» Юрий Струнге признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По информации Myslo, новое дело в отношении Юрия Струнге было связано с хищением денег у НМУП «Новомосковский рынок» при выполнении подрядных работ. Фирма бизнесмена получила 17 млн рублей за работы, которые так и не были выполнены.

Напомним, Струнге был задержан в мае прошлого года и в сентябре был осужден за мошенничество. После апелляции Тульский областной суд смягчил наказание — вместо двух лет колонии общего режима Струнге приговорили к полутора годам колонии-поселения.

Заседание по новому делу состоялось вчера, 14 октября. По его итогам Струнге было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.