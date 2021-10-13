новости
новости
Регистрация
«Застрявший в СССР» туляк пришел в полицию и заявил, что не желает жить по российским законам
Фото: канал «Тула. Экстремизм».

«Застрявший в СССР» туляк пришел в полицию и заявил, что не желает жить по российским законам

В отношении 22-летнего молодого человека были составлены два административных протокола.

В Туле 22-летний молодой человек по имени Денис пришел в отдел полиции и заявил, что не желает жить по законам Российской Федерации. Визитер представился силовикам руководителем «Профсоюза Союза ССР г. Тулы и Тульской области».

Стоит отметить, что молодой человек зашел в ОМВД без маски. Как сообщает канал «Тула. Экстремизм», на неоднократные требования правоохранителей надеть маску он отвечал отказом, а также пытался производить видеозапись в служебных помещениях, где запрещена съемка.

В отношении туляка составили два протокола – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и за нарушение масочного режима. Напомним, сегодня также стало известно об аналогичном случае в Алексине.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:44 +3
Другие статьи по темам
Событие
масочный режимПрофсоюз союза ССРэкстремизмполицияадминистративные штрафы
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На пожаре в Новомосковске пострадал мужчина, одного человека удалось спасти
На пожаре в Новомосковске пострадал мужчина, одного человека удалось спасти
Депутаты Тульской облдумы посетили производство музыкальных инструментов
Депутаты Тульской облдумы посетили производство музыкальных инструментов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.