«Застрявший в СССР» туляк пришел в полицию и заявил, что не желает жить по российским законам

Фото: канал «Тула. Экстремизм».

В Туле 22-летний молодой человек по имени Денис пришел в отдел полиции и заявил, что не желает жить по законам Российской Федерации. Визитер представился силовикам руководителем «Профсоюза Союза ССР г. Тулы и Тульской области».

Стоит отметить, что молодой человек зашел в ОМВД без маски. Как сообщает канал «Тула. Экстремизм», на неоднократные требования правоохранителей надеть маску он отвечал отказом, а также пытался производить видеозапись в служебных помещениях, где запрещена съемка.

В отношении туляка составили два протокола – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и за нарушение масочного режима. Напомним, сегодня также стало известно об аналогичном случае в Алексине.