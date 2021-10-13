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На пожаре в Новомосковске пострадал мужчина, одного человека удалось спасти
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На пожаре в Новомосковске пострадал мужчина, одного человека удалось спасти

Происшествие случилось в одном из многоквартирных домов на ул. Калинина.

В среду, 13 октября, в 17.35, на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Калинина в Новомосковске.

На место происшествия отправились два пожарных расчета и автоколенчатый подъемник для работы на верхних этажах. Пожарные добрались до адреса за четыре минуты, ещё 17 ушло на борьбу с огнём.

Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательного устройства был спасен 1 человек, ещё пятеро жильцов эвакуированы. Пострадал 52-летний мужчина – он отравился продуктами горения, но его жизни ничего не угрожает.

В одной из комнат обгорел диван и закоптились стены. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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