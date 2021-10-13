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«У вас на дубинки есть лицензия? А суды ваши — подделка»: в Алексине «гражданка СССР» борется с масочным режимом

«У вас на дубинки есть лицензия? А суды ваши — подделка»: в Алексине «гражданка СССР» борется с масочным режимом

Сегодня женщину, которая называет РФ вражеским кораблем, оккупировавшим ее страну, задержали сотрудники полиции.

В Алексине 60-летняя местная жительница на протяжении длительного времени занимается «возрождением СССР». Говоря о себе, Светлана П. заявляет, что живет для того, чтобы «вернуть Родину и Мидгард-Землю своему народу». Добавляя, что СССР жив, и предлагая присоединиться к ней.

На своей странице в соцсетях Светлана рассказывает желающим, как можно получить гражданство СССР или узнать решения «Народного Суда СССР». Кроме этого, там можно увидеть репосты с различных пабликов, которые пишут о строительстве «концлагерей для непривитых» и о ковид-центрах, в которых «врачи убивают пациентов и потрошат их на органы». 

Возрождая Союз, женщина не раз оказывалась в местном районном суде, в основном из-за нарушений масочного режима. Хотя ее деятельность подозрительно похожа на работу «Союза славянских сил Руси» – организации, признанной в 2019 году экстремистской.

Сегодня Светлана в очередной раз должна была явиться в суд, на этот раз сопровождая кого-то из товарищей-антимасочников. Но пройти в зал заседаний у женщины не получилось — ее забрали в отдел полиции.

На опубликованных женщиной видео она периодически интересуется у сотрудников, имеются ли у них лицензии на оружие и дубинки, а также утверждает, что все суды РФ — подделка, так как «Российская Федерация — это оккупанты, действующие на территории Советского Союза».

В своих видео Светлана безальтернативно и уверенно заявляет совершенно абсурдные вещи:

По информации Myslo, Светлане выписали протокол за неповиновение законному требованию сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы — она в очередной раз отказалась надеть маску.

 

В июле мы писали про трех граждан СССР, которых признали виновными в том, что они участвовали в деятельности экстремистской организации. Сергей Подчуфаров и Олег Воронцов получили по 3 года исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год, Светлану Воронцову суд приговорил к 2,5 годам колонии условно.

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