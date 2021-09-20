Стоп-кадр из видео instagram.com/4p.tula.
Столкновение двух грузовых ГАЗелей в Малахово попало на камеру видеонаблюдения
Один из водителей пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.
Накануне утром в поселке Малахово Заокского района столкнулись две грузовые ГАЗели. Кадры с моментом столкновения появились в социальных сетях.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло на ул. Магистральной, а его причиной, по предварительной информации, стал проезд на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия никто не пострадал.
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