Столкновение двух грузовых ГАЗелей в Малахово попало на камеру видеонаблюдения

Накануне утром в поселке Малахово Заокского района столкнулись две грузовые ГАЗели. Кадры с моментом столкновения появились в социальных сетях.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло на ул. Магистральной, а его причиной, по предварительной информации, стал проезд на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия никто не пострадал.