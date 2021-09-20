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Столкновение двух грузовых ГАЗелей в Малахово попало на камеру видеонаблюдения
Стоп-кадр из видео instagram.com/4p.tula.

Столкновение двух грузовых ГАЗелей в Малахово попало на камеру видеонаблюдения

Один из водителей пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора.

Накануне утром в поселке Малахово Заокского района столкнулись две грузовые ГАЗели. Кадры с моментом столкновения появились в социальных сетях.
 
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло на ул. Магистральной, а его причиной, по предварительной информации, стал проезд на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия никто не пострадал.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:41 +1
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