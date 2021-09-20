В Ясногорском районе в ДТП с грузовиком погиб мужчина

Утром 18 сентября на 153-м километре автодороги М-2 «Крым» (Ясногорский район, неподалеку от деревни Никольское) произошло серьезное ДТП. 34-летний водитель грузовика DAF FT с полуприцепом совершил попутное столкновение с Nissan X-Trail. За рулем последнего находился 43-летний мужчина.

После столкновения обе машины улетели в кювет и там перевернулись.

«В результате ДТП водитель автомобиля Nissan от полученных травм скончался. Его пассажиры — женщина 1980 года рождения и девочка 2017 года рождения – госпитализированы с различными травмами. На момент ДТП несовершеннолетняя находилась в специальном детском удерживающем устройстве», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.