После трагедии в Перми в детсадах, школах и вузах Тульской области проведут внеплановые проверки

На заседании оперштаба глава Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в Перми. Напомним, сегодня студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья.

Как сообщает Следственный комитет России, в результате трагедии погибли шесть человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. При задержании подозреваемый был ранен.

Алексей Дюмин:

– Сегодня все жители Тульской области скорбят вместе с пермяками. Выражаем глубокие соболезнования родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Конечно же, мы еще раз говорим о безопасности наших граждан, в первую очередь, детей, которые пребывают в детских садах, школах, вузах, других социальных объектах.