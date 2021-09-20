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После трагедии в Перми в детсадах, школах и вузах Тульской области проведут внеплановые проверки

После трагедии в Перми в детсадах, школах и вузах Тульской области проведут внеплановые проверки

Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин.

На заседании оперштаба глава Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в Перми. Напомним, сегодня студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья.
 
Как сообщает Следственный комитет России, в результате трагедии погибли шесть человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. При задержании подозреваемый был ранен. 
 
Алексей Дюмин: 
 
– Сегодня все жители Тульской области скорбят вместе с пермяками. Выражаем глубокие соболезнования родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 
 
Конечно же, мы еще раз говорим о безопасности наших граждан, в первую очередь, детей, которые пребывают в детских садах, школах, вузах, других социальных объектах.
 
Поэтому я прошу все образовательные учреждения Тульской области, независимо от форм их подчиненности, провести еще раз внеплановые инструктажи, проверку готовности персонала, в том числе и постов охраны. Эту работу надо организовать уже сегодня.
 
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Авторы: Кристина Вернигорина, Юлия Александрова
сегодня, в 14:45 0
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