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Полиция не нашла виновника смертельного ДТП под Тулой
Фото из архива MySlo

Полиция не нашла виновника смертельного ДТП под Тулой

Предварительное следствие по делу приостановлено.

Полиция приостановила следствие по делу о смертельном ДТП, которое произошло 14 мая на трассе под Тулой. Утром, В 7.20, там столкнулись грузовой DAF под управлением В. А. Короткова и Nissan Primera, за рулём которого находился 40-летний Валентин Никишин. Несмотря на пристёгнутый ремень, он получил тяжёлую черепно-мозговую травму и скончался на месте аварии.

По предварительным данным, водитель грузовика, стоявшего на обочине, резко начал разворот через двойную сплошную. Вдове Валентина заявили, что её муж должен был заметить манёвр фуры и притормозить, чтобы избежать столкновения. Полицейские довольно долго искали свидетелей и очевидцев трагедии, но поиски не увенчались успехом.

В ходе предварительного следствия не удалось установить, чьи именно действия стали причиной аварии – Валентина Никишина или водителя фуры Короткова. Также не удалось выяснить, по какой полосе и с какой скоростью двигался Nissan и представляли ли действия Короткова опасность для водителя легковушки. Следствие по делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

 

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