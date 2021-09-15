Пьяный калужанин, угрожавший тульскому инспектору ДПС пневматикой, заплатит штраф

Мужчина, кроме этого, ударил и оскорбил сотрудника.

В Алексине 34-летний житель Калуги признан виновным в публичном оскорблении и применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Судом установлено, что 23 июля на автодороге Калуга – Тула – Михайлов – Рязань инспекторы ДПС остановили автомобиль Mazda, за рулем которого находился пьяный обвиняемый. Мужчина, держа в руке пневматический пистолет, начал угрожать полицейским, оскорблять их, а потом и вовсе ударил одного из них.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 100 000 рублей.