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Пьяный калужанин, угрожавший тульскому инспектору ДПС пневматикой, заплатит штраф

Пьяный калужанин, угрожавший тульскому инспектору ДПС пневматикой, заплатит штраф

Мужчина, кроме этого, ударил и оскорбил сотрудника.

В Алексине 34-летний житель Калуги признан виновным в публичном оскорблении и применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Судом установлено, что 23 июля на автодороге Калуга – Тула – Михайлов – Рязань инспекторы ДПС остановили автомобиль Mazda, за рулем которого находился пьяный обвиняемый. Мужчина, держа в руке пневматический пистолет, начал угрожать полицейским, оскорблять их, а потом и вовсе ударил одного из них.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 100 000 рублей. 

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