По Тулой пьяный водитель угрожал гаишникам пневматическим пистолетом

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Одного из инспекторов дебошир ударил.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении 34-летнего жителя Калуги по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По данным следствия, днем 23 июля на автодороге Калуга – Тула – Михайлов – Рязань инспекторы ДПС остановили автомобиль Mazda, за рулем которого находился пьяный водитель.

– Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, злоумышленник высказывал угрозы в адрес инспекторов ДПС, держа в руке имеющийся у него пневматический пистолет. После чего нанес одному из полицейских удар рукой в грудную клетку, а также оскорбил сотрудников ГИБДД, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

По ходатайству следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.