В Ефремове тренер по конному спорту развратил школьницу

Фото: архив Myslo.

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

В Ефремове судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с осужденного по статье «Развратные действия».

По информации Myslo, 39-летний местный житель работал тренером по конному спорту и развратил 15-летнюю школьницу. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца колонии-поселения. Кроме этого, он не сможет заниматься педагогической деятельностью в течение пяти лет.

Также в пользу несовершеннолетней с мужчины взыскали 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.