новости
новости
Регистрация
В Ефремове тренер по конному спорту развратил школьницу
Фото: архив Myslo.

В Ефремове тренер по конному спорту развратил школьницу

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

В Ефремове судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с осужденного по статье «Развратные действия».

По информации Myslo, 39-летний местный житель работал тренером по конному спорту и развратил 15-летнюю школьницу. Приговором суда ему было назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца колонии-поселения. Кроме этого, он не сможет заниматься педагогической деятельностью в течение пяти лет.

Также в пользу несовершеннолетней с мужчины взыскали 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:20 −5
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областьприставыморальный вредЕфремовпроисшествияразвратные действия
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине у подъезда жилого дома обнаружили труп мужчины
В Алексине у подъезда жилого дома обнаружили труп мужчины
Клиника Комаровой выводит обращение с клиентами на новый уровень
Клиника Комаровой выводит обращение с клиентами на новый уровень
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.