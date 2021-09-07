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В Алексине у подъезда жилого дома обнаружили труп мужчины

В Алексине у подъезда жилого дома обнаружили труп мужчины

По данному факту проводится проверка.

Сегодня, 7 сентября, у одного из многоквартирных домов на улице Чехова в Алексине обнаружили труп 58-летнего мужчины.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер.

Отметим, что местные жители выложили фото погибшего в соцсетях, выразив возмущение тем, что труп до сих пор не убрали:

– Труп человека лежит с 11.30. Приехали скорая и полиция: постояли, покурили и уехали. Тело так и лежит возле лавки в гордом одиночестве. Дети проходят мимо, пугаются. Лайк за работу структур города.

 

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